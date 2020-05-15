В Чистополе водителя отправили на двое суток ареста за зажатую окном руку инспектора

В Чистополе водитель, которого инспекторы остановили в рамках ограничительных мероприятий, зажал руку инспектора в окне автомобиля, отказываясь подчиниться требованиям полицейских. За это его поместили под арест на двое суток.

Как рассказали в пресс-службе МВД по РТ, инспекторы остановили автомобиль «Лада» под управлением 31-летнего местного жителя. Он предоставил справку от работодателя как разрешение передвигаться по городу. При этом «справка» предоставляла право передвигаться только от места жительства до работы — без права передвижения в нерабочие и выходные дни.

Полицейские составили административный протокол и попросили водителя проследовать за сотрудниками. Тот повел себя агрессивно: зажал руку инспектора в окне автомобиля, отказываясь выходить из машины. В результате в отношении него была применена сила, и снова составлен административный материал за неподчинение.

В дальнейшем суд отправил его под арест на двое уток. Кроме этого, в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

