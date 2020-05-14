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В Челнах приставы опломбировали и опечатали сауну

12:27, 14.05.2020
В Челнах приставы опломбировали и опечатали сауну
Фото: realnoevremya.ru

В Челнах приставы опечатали сауну по решению суда. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе ведомства.

Сауну «Виктория» на улице Шамиля Усманова постановил закрыть суд. Судебные приставы, возбудив исполнительное производство, выехали на место и опломбировали и опечатали двери помещения.

Если владелец решит вновь незаконно возобновить деятельность, ему грозит административная и уголовная ответственность.

Ранее в Татарстане разъяснили, как будет работать бизнес с 12 мая.

Общество Татарстан
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