Скончался основатель Института востоковедения КГУ Джамиль Зайнуллин

Сегодня на 74-м году жизни умер ученый, доктор филологических наук, профессор Джамиль Зайнуллин.



О причинах его смерти не сообщается, пишет ТНВ со ссылкой на «Шәһри Казан».

Джамиль Зайнуллин долго возглавлял кафедру восточных языков на факультете татарской филологии, истории и восточных языков Казанского государственного университета. Позже основал Институт востоковедения. Также был завкафедрой арабской филологии ИВМО КФУ и директором Института Конфуция с российской стороны.

