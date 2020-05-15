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Скончался основатель Института востоковедения КГУ Джамиль Зайнуллин

13:45, 15.05.2020
Скончался основатель Института востоковедения КГУ Джамиль Зайнуллин
Фото: ru.wikipedia.org

Сегодня на 74-м году жизни умер ученый, доктор филологических наук, профессор Джамиль Зайнуллин.

О причинах его смерти не сообщается, пишет ТНВ со ссылкой на «Шәһри Казан».

Джамиль Зайнуллин долго возглавлял кафедру восточных языков на факультете татарской филологии, истории и восточных языков Казанского государственного университета. Позже основал Институт востоковедения. Также был завкафедрой арабской филологии ИВМО КФУ и директором Института Конфуция с российской стороны.

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