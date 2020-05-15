В Татарстане опера сорвали доставку 60 телефонов в колонию строгого режима
В татарстанскую колонию пытались пронести 60 мобильных телефонов в баллоне для воздушного компрессора. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по РТ.
Сообщается, что на территорию колонии завозили сырье от стороннего поставщика для производственных нужд. В автомобиле находился баллон для воздушного компрессора. Сотрудники УФСИН досмотрели его с помощью интроскопа. После этого стало понятно, что внутри баллона спрятаны телефоны.
Всего в баллоне оказалось 60 мобильников, 24 сим-карты, зарядные устройства и гарнитуры.
В отношении водителя минивэна, 27-летнего жителя Ютазинского района республики, составлен материал об административном правонарушении. Проводится проверка.
Ранее опера ФСИН сорвали доставку 40 мобильников в газовом баллоне.ОбществоПроисшествия Татарстан
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