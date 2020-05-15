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В Татарстане опера сорвали доставку 60 телефонов в колонию строгого режима

08:16, 15.05.2020
В Татарстане опера сорвали доставку 60 телефонов в колонию строгого режима
Фото: УФСИН России по РТ

В татарстанскую колонию пытались пронести 60 мобильных телефонов в баллоне для воздушного компрессора. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по РТ.

Сообщается, что на территорию колонии завозили сырье от стороннего поставщика для производственных нужд. В автомобиле находился баллон для воздушного компрессора. Сотрудники УФСИН досмотрели его с помощью интроскопа. После этого стало понятно, что внутри баллона спрятаны телефоны.

Всего в баллоне оказалось 60 мобильников, 24 сим-карты, зарядные устройства и гарнитуры.

В отношении водителя минивэна, 27-летнего жителя Ютазинского района республики, составлен материал об административном правонарушении. Проводится проверка.

Ранее опера ФСИН сорвали доставку 40 мобильников в газовом баллоне.

ОбществоПроисшествия Татарстан
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