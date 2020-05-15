В Казани на Баумана появится площадка под сезонные ярмарки

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На улице Баумана появится место под сезонные ярмарки. Площадку, где зимой прошел «КышДаКар Фест», официально закрепили под проведение сезонных ярмарок.

Согласно сборнику документов на сайте исполкома, площадка располагается по ул. Баумана, 20. Ее площадь — 140 кв. м, количество торговых мест — до 20.



Площадка является универсальной и будет использоваться по мере необходимости.

Ранее появилась информация, что всего в Казани откроются 19 сезонных тематических ярмарок.

