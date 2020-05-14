Как в Татарстане детсады начали принимать детей — видео

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В Татарстане открылись почти все детские сады — 2 тысячи учреждений. На входе детей встречают с термометрами и не разрешают приносить игрушки из дома, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Случаев заражения коронавирусом не выявлено. Однако уже зафиксированы 5-6 случаев проявления симптомов ОРВИ, рассказал первый замминистра образования РТ Ильсур Хадиуллин.

Детсады работают в обычном режиме: с 7:30 утра и до 18:00. Абонентскую плату начислят за период с 12 мая.