Производители Татарстана вошли в перечень компаний, поставляющих средства защиты от COVID-19

Производители моногородов Татарстана вошли в перечень производителей, готовых поставлять средства защиты от коронавируса в другие города России. Перечень сформирован Фондом развития моногородов совместно с госкорпорацией ВЭБ.РФ.

Всего в перечень вошли 28 предприятий из Чистополя, Набережных Челнов, Зеленодольска и Елабуги. Больше всего предприятий находятся в Набережных Челнах — здесь 22 компании, 17 из которых — индивидуальные предприниматели, они занимаются выпуском средств защиты: шьют маски, костюмы, производят рециркуляторы для обеззараживания воздуха.

Сообщается, что некоторые предприятия перепрофилировали свои производства.

