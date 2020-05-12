Новости промышленности

12:51 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

Производители Татарстана вошли в перечень компаний, поставляющих средства защиты от COVID-19

11:58, 12.05.2020
Производители Татарстана вошли в перечень компаний, поставляющих средства защиты от COVID-19
Фото: nabchelny.ru

Производители моногородов Татарстана вошли в перечень производителей, готовых поставлять средства защиты от коронавируса в другие города России. Перечень сформирован Фондом развития моногородов совместно с госкорпорацией ВЭБ.РФ.

Всего в перечень вошли 28 предприятий из Чистополя, Набережных Челнов, Зеленодольска и Елабуги. Больше всего предприятий находятся в Набережных Челнах — здесь 22 компании, 17 из которых — индивидуальные предприниматели, они занимаются выпуском средств защиты: шьют маски, костюмы, производят рециркуляторы для обеззараживания воздуха.

Сообщается, что некоторые предприятия перепрофилировали свои производства.

ПромышленностьОбщество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров