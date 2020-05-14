Коммунальщики Татарстана пожаловались на увеличение отходов во время самоизоляции

В Татарстане объем вывозимого мусора в апреле и мае вырос на треть, сообщил пресс-секретарь крупнейшего регоператора по обращению с отходами по западной зоне Татарстана «УК «ПЖКХ» Нияз Хабибрахманов.

По его данным, на ряде территорий вывоз отходов увеличился на 30—50%. Так, в период самоизоляции татарстанцы буквально завалили площадки крупногабаритными отходами. В частном секторе для уборки мусора приходится дополнительно привлекать спецтехнику.

Хабибрахманов заявил, что регоператор надеется на господдержку, поскольку сейчас в республике фиксируется снижение поступлений платежей как от жителей, так и от юридических лиц примерно на 30%.

Также новой статьей расходов для коммунальщиков являются затраты на дезинфекцию. В частности, в системе «Открытая Казань» оставили 162 заявки на обработку подъездов за минувшую неделю.

Однако в пресс-службе Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана существенного снижения платежей за коммунальные услуги не зафиксировали. «Собираемость коммунальных платежей от жителей в апреле составила 94,1%, в марте — 97,2%», — рассказали в ведомстве, при этом признав, что нагрузка на коммунальные службы возросла.

«Правительство России рассматривает варианты финансовой поддержки отрасли ЖКХ. Но пока речи о конкретных мерах нет, мы их ждем», — передает слова руководителя пресс-службы Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Гульназ Миннихановой «Интерфакс-Поволжье».

Ранее сообщалось, что объем вывоза отходов в столице Татарстана из-за самоизоляции увеличился на 50%, однако жители казанских поселков пожаловались на заваленные мусором контейнерные площадки.

