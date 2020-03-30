Минниханов распорядился сократить количество проверок бизнеса
Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал сегодня распоряжение о сокращении количества проверок бизнеса.
Согласно документу, до 1 мая назначение новых проверок должны приостановить исполнительные органы власти. Механизм сокращения проверок должен разработать Госстройнадзор РТ.
Рекомендация такого рода также поступит главам районов и городских округов.
Меры принимаются во исполнение поручения премьер-министра Михаила Мишустина.ОбществоВластьБизнес Татарстан
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