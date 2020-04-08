Госстройнадзор Татарстана продолжает работу

Государственный строительный надзор Татарстана в условиях режима самоизоляции не приостанавливает свою деятельность и продолжает работать в штатном режиме. Об этом на аппаратном совещании сообщил исполняющий обязанности начальника инспекции Ильфарт Сафиуллин.

В Татарстане продлили нерабочие дни и режим самоизоляции до 30 апреля, однако установленные ограничения не распространяются на застройщиков и подрядчиков, а также производителей стройматериалов и органы государственного строительного надзора.

Отмечается, что если застройщик или технический заказчик планирует приостановить или возобновить строительство на период нерабочих дней, ему необходимо уведомить инспекцию.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов подписал распоряжение о сокращении количества проверок бизнеса. Механизм сокращения проверок должен разработать Госстройнадзор РТ.