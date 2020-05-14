RT представил проект «Военкоры»

Фото: скриншот видео youtube.com

Телеканал RT представил проект «Военкоры».

В программе известные военные корреспонденты будут делиться историями и личным опытом работы в горячих точках, а также обсуждать военные конфликты.

В первом выпуске шоу под названием «Забытые герои» военные корреспонденты Роман Бабаян, Александр Сладков, Семен Пегов, Ольга Курлаева вместе с писателем и бывшим военным Захаром Прилепиным выясняли, почему Россия иногда с трудом признает потери в горячих точках и герои войны остаются неизвестными, а также обсуждали, что нужно делать, чтобы все поменялось.

Ранее социологи выяснили, как россияне оценивают освещение истории Великой Отечественной войны.