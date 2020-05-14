Миргалимов заявил, что Путин переложил всю ответственность за борьбу с коронавирусом на глав регионов

Президент России Владимир Путин переложил ответственность за борьбу с коронавирусом на губернаторов, заявил первый секретарь отделения КПРФ по Татарстану Хафиз Миргалимов на пресс-конференции . При этом федеральные власти не дали регионам необходимых финансовых средств на поддержку граждан и бизнеса.

«Регионы не могут полностью оснастить свои больницы. Указы Путина на 15—20 процентов выполняются только. Каждый второй медик до сих пор у нас не получил прибавки. В том числе в Казани. Федералам надо раскошелиться, поделиться, фонд национального благосостояния — триллионный!» — воскликнул Миргалимов.

Коммунисты, по его словам, предложили создать парламентскую комиссию и расследовать, почему Россия оказалась неподготовленной к пандемии коронавируса и погибло столько людей.