Следком по РТ расследует ограбление 95-летнего ветерана ВОВ

В Татарстане возбуждено уголовное дело о нападении на 95-летнюю женщину — ветерана Великой Отечественной войны. Под подозрением — 35-летняя жительница Азнакаево, сегодня Следком по РТ сообщил о ее задержании.

По версии следствия, в апреле 2020 года в Азнакаево подозреваемая зашла к знакомому занять деньги на спиртное, хотя на тот момент уже была нетрезва. Дверь открыла мать знакомого — пенсионерка и ветеран Великой Отечественной войны, она просила гостью уйти, но та решила завладеть чужими деньгами. В кармане кофты хозяйки она увидела платок, в котором та обычно хранила деньги. Чтобы отнять платок — бросилась на пожилую женщину, повалила на пол и забрала платок из кармана, похитив таким образом 50 тысяч рублей.

Причастность к этому преступлению задержанная уже признала, следствие намерено просить суд о ее аресте.