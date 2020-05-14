Полицейские в Казани задержали мужчину, воровавшего детали из каршеринговых авто

Сегодня полицейские в Казани задержали 37-летнего уроженца Пермской области, подозреваемого в серии краж из каршеринговых автомобилей.

Так, правоохранители установили причастность мужчины к двум преступлениям. Из материалов уголовного дела следует, что он совершил кражи в середине апреля.

Официальный представитель организации сообщил, что неизвестный украл из арендованного автомобиля «Хендай» каталитические нейтрализаторы. Каждая деталь стоит более 100 тыс. рублей.

Полицейские задержали мужчину у одного из домов по улице Патриса Лумумбы. Во время допроса задержанный признался, что в Казани арендовал гараж на небольшой срок. Там он снимал с машин детали, а после возвращал авто на место. Похищенные нейтрализаторы он продавал, передает пресс-служба УМВД по Казани.

Сейчас в отношении подозреваемого избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».

Ранее сообщалось, что в Казани водитель каршерингового автомобиля бросил машину после аварии.