В Казани водитель каршерингового авто бросил его после ДТП

Водитель каршерингового автомобиля бросил машину после аварии. Кадры с места опубликованы в соцсети.

Авария произошла на перекрестке улиц Гвардейской и Аметьевская магистраль. По предварительным данным, каршеринговый автомобиль столкнулся с «Мицубиси», после чего его откинуло на столб. Водитель, оценив ситуацию, бросил автомобиль на месте прямо посреди дороги.