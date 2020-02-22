Новости происшествий

03:42 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Казани водитель каршерингового авто бросил его после ДТП

03:25, 22.02.2020
В Казани водитель каршерингового авто бросил его после ДТП

Водитель каршерингового автомобиля бросил машину после аварии. Кадры с места опубликованы в соцсети.

Авария произошла на перекрестке улиц Гвардейской и Аметьевская магистраль. По предварительным данным, каршеринговый автомобиль столкнулся с «Мицубиси», после чего его откинуло на столб. Водитель, оценив ситуацию, бросил автомобиль на месте прямо посреди дороги.

Происшествия Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров