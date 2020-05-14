Галимова объяснила, что такое общественное место

Отвечая на вопрос журналистов на сегодняшнем брифинге, руководитель пресс-службы Лилия Галимова объяснила определение общественного места.



«Согласно федеральному законодательству, под общественным местом подразумеваются любые места, свободные для доступа, используемые неопределенным кругом лиц, в том числе места проведения массовых мероприятий, обслуживания и отдыха людей: площади, проезды, бульвары, вокзалы, аэропорты, ларьки, торговые рынки, лифты, лестничные площадки, общественный транспорт», — сказала она.



По ее словам, обновленные нормы требуют от татарстанцев находиться в общественных местах обязательно в маске. Пояснение от главы пресс-службы президента РТ означает, что в маске нужно ходить практически везде.

Также Галимова во время брифинга заявила, что жители Татарстана должны по возможности не брать с собой детей в магазины во время эпидемии коронавируса.