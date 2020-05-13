Казанский промоушн все еще собирается провести боксерский турнир в начале июля

Фото: ratelprofight

Казанский промоушн Ratel Rpo Fight по-прежнему планирует провести в столице Татарстана турнир 4 июля. Идет подготовка в поединку между камерунским спортсменом Герином Сох Фонку и боксером из Казахстана Диасом Тастемировым.

«4 июля в Казани я нокаутирую Тастемирова и прерву череду его побед, став первым из профессионалов, кто нанесет ему поражение!», — приводит слова камерунца AllFight.Ru.

Боксер отметил, что должен был встретиться с соперником еще в марте на турнире в Алматы. Однако бой сорвался из-за коронавируса и карантина.

Напомним, что на этом же турнире должны встретиться Софья Очигава и Фируза Шарипова. Однако пока на территории всей России продолжает действовать запрет на массовые мероприятия. Снимут ли его в Татарстане к началу июля пока не известно.