Власти Арска пока не отменяли проведение Сабантуя в районе

Власти Арска пока что рассчитывают провести Сабантуй в Арском районе, заявил глава муниципального района Ильшат Нуриев в ходе трансляции в «Инстаграме».

Однако он допустил, что планы могут быть пересмотрены в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией из-за эпидемии коронавируса.

Напомним, одним из организаторов федерального Сабантуя в 2020 году станет Нижнекамск. Праздник плуга в Москве планируют отмечать 3 и 4 июля.

Детали будущего праздника пока держатся в секрете, известно лишь, что он пройдет в парке Коломенское.

В прошлом году праздник, который проходил в поселке Мирный, посетил президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.



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