В Казани продолжается весенний призыв в армию

В Казани продолжается призыв на военную службу.

Так, сегодня в военном комиссариате Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани прошло заседание призывной комиссии, по итогам которой 16 призывников направили на военную службу.

Согласно плану, призыву до конца декабря подлежат 167 молодых людей.

На входе в военкомат создали пост, где каждому призывнику обязательно измеряют температуру, выдают маску, перчатки и бахилы. Если у юноши будет температура, его поместят в изолятор, а после вызовут скорую.

Как отметил военный комиссар Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Михаил Венедиктов, в эту призывную кампанию ребят приглашают небольшими группами, чтобы избежать большого скопления людей. А перед тем как пригласить молодого человека в военкомат, в поликлиниках в обязательном порядке запрашивают эпикризы, чтобы удостовериться, что призывник не находился в контакте с зараженными коронавирусом.

Первая отправка призывников состоится уже 20 мая, передает пресс-служба мэрии города.

Напомним, со вчерашнего дня начали работу призывные комиссии в Нижнекамске. На сборном пункте предусмотрено двукратное тестирование призывников на COVID-19, а по прибытии в воинскую часть новобранцы пройдут двухнедельный карантин.

