Азеведо признан лучшим хоккеистом «Ак Барса» в сезоне по версии игроков КХЛ

Нападающий Джастин Азеведо признан лучшим хоккеистом «Ак Барса» в прошедшем сезоне по версии игроков КХЛ. Такой вывод следует из опубликованных пресс-службой лиги результатов опроса.

Лучшим хоккеистом всей КХЛ признан форвард московского «Динамо» Вадим Шипачев. В пятерку лучших также вошли два игрока «Салавата Юлаева» Линус Умарк и Теему Хартикайнен, а также форвард ЦСКА Кирилл Капризов и одноклубник Шипачева Дмитрий Яшкин.

Среди хоккеистов «Нефтехимика» отмечены Павел Порядин и Марат Хайруллин, а новичок «Ак Барса» Стефан Да Коста признан лучшим в «Локомотиве».

Полный список лидеров по остальным клубам выглядит следующим образом: Кирилл Семенов («Авангард»), Мартин Бакош («Адмирал»), Евгений Аликин («Амур»), Эдди Паскуале («Барыс»), Александр Семин («Витязь»), Вадим Шипачев («Динамо» Москва), Александр Салак («Динамо» Рига), Микко Лехтонен («Йокерит»), Брэндон Ип («Куньлунь Ред Стар»), Юха Метсола («Салават Юлаев»), Владислав Подъяпольский («Северсталь»), Микаэль Руохомаа («Сибирь»), Артем Зуб и Владимир Ткачев (СКА), Артем Федоров («Спартак»), Дамир Жафяров («Торпедо»), Лукаш Седлак («Трактор») и Мальте Стремвалль (ХК «Сочи»).

Напомним, ранее нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов был признан бесценным игроком дивизиона Харламова в КХЛ.