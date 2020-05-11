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В мэрии Казани не обещают проведения последнего звонка и выпускного в 2020 году

11:39, 11.05.2020
В мэрии Казани не обещают проведения последнего звонка и выпускного в 2020 году
Фото: realnoevremya.ru

В этом году выпускникам придется остаться без выпускного вечера и последнего звонка. Сейчас проведение подобных мероприятий не представляется возможным из-за пандемии.

«Мы понимаем, насколько это важный момент для выпускников и их родителей, но в приоритете все же здоровье детей, поэтому с форматом проведения будем определяться исходя из эпидемиологической ситуации», — рассказали на деловом понедельнике в мэрии Казани.

Ранее стали известны сроки завершения учебного года и даты экзаменов для казанских школьников.

Общество Татарстан
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