В мэрии Казани не обещают проведения последнего звонка и выпускного в 2020 году
В этом году выпускникам придется остаться без выпускного вечера и последнего звонка. Сейчас проведение подобных мероприятий не представляется возможным из-за пандемии.
«Мы понимаем, насколько это важный момент для выпускников и их родителей, но в приоритете все же здоровье детей, поэтому с форматом проведения будем определяться исходя из эпидемиологической ситуации», — рассказали на деловом понедельнике в мэрии Казани.
Ранее стали известны сроки завершения учебного года и даты экзаменов для казанских школьников.
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