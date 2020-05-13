Казань оказалась в пятерке городов — несбывшихся планов россиян о путешествиях в мае

Казань вошла в пятерку городов, которые россияне хотели бы посетить в майские выходные, если бы не режим самоизоляции. Такие данные приводят аналитики сервиса «Яндекс.Путешествия».

Согласно результатам опроса, 82% респондента отправились бы в путешествие по российским городам, если бы не карантин, еще 19% опрашиваемых поехали бы за границу.

Так, столица Татарстана могла стать одним из самых популярных направлений поездок по России наряду с Санкт-Петербургом, Москвой, Сочи и Краснодаром.

В пятерку стран, куда россияне хотели отправиться на майские, но не смогли, вошли: Турция, Беларусь, Таиланд, Италия и Франция.

Участники исследования объяснили, по каким причинам они не хотят выходить из дома и куда-то ехать. В частности, 28% бояться заразиться, 27% заявили, что многие заведения закрыты и пойти некуда. Еще у 21% опрошенных нет настроения выходить из дома.

Помимо этого, среди причин не покидать место самоизоляции россияне назвали нежелание стать распространителем вируса (16%) и плохую погоду (8%).

Также опрос показал, как жители России отметили длинные выходные в режиме самоизоляции. Почти половина опрошенных (48%) находилась дома, 21% респондентов отдыхали на даче и 8% совершали недолгие прогулки по улице, сообщает пресс-служба «Яндекса».

