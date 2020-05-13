«Технониколь» планирует купить нескольких разорившихся конкурентов в Европе

Генеральный директор ПК «Технониколь» Владимир Марков рассказал, что компания начала готовиться к нынешнему кризису, когда он уже начался в Европе.

К снижению продаж «Технониколь» был готов, поэтому массовых сокращений теперь на производстве не будет, подчеркнул Марков.

«Даже планируем на этой волне попытаться расшириться, купить пару-тройку конкурентов в Европе, которые разорятся», — передает корреспондент «Реального времени» слова гендиректора компании.

Напомним, «Технониколь» запустит в Татарстане производство субстратов для гидропонного выращивания растений на заводе каменной ваты. В проект планируется вложить 79 млн рублей.

