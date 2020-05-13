Водителей скорой помощи хотят освободить от налогов на надбавки
Водителей скорой помощи хотят освободить от НДФЛ и стимулирующих выплат. Соответствующий законопроект направили в Госдуму РФ.
Как сообщает «Парламентская газета», водителей планируют освободить от выплат НДФЛ за надбавки, связанные с особыми условиями труда. Такая же мера ранее была принята в отношении медицинских работников.
Ранее правительство России утвердило распределение межбюджетных трансфертов на сумму более 9 млрд рублей на доплаты медикам, борющимся с коронавирусом. Татарстан получит 50 млн рублей.Общество
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