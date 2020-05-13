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Водителей скорой помощи хотят освободить от налогов на надбавки

12:29, 13.05.2020
Водителей скорой помощи хотят освободить от налогов на надбавки
Фото: Максим Платонов

Водителей скорой помощи хотят освободить от НДФЛ и стимулирующих выплат. Соответствующий законопроект направили в Госдуму РФ.

Как сообщает «Парламентская газета», водителей планируют освободить от выплат НДФЛ за надбавки, связанные с особыми условиями труда. Такая же мера ранее была принята в отношении медицинских работников.

Ранее правительство России утвердило распределение межбюджетных трансфертов на сумму более 9 млрд рублей на доплаты медикам, борющимся с коронавирусом. Татарстан получит 50 млн рублей.

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