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В соцсетях родители Татарстана жалуются на продолжающиеся поборы

09:09, 13.05.2020

В паблике «Поборы в школах и детсадах» родители пожаловались на непрекращающиеся поборы даже в период дистанционного образования. Одна из родительниц опубликовала скриншот переписки из родительского чата.

Судя по переписке, кто-то из родителей предложил сдать по 50 рублей на день рождения учительницы. Идею тут же подхватили другие мамы с комментарием «а то обидится на нас».

«Я думала, что вместе с очным образованием закончились и поборы. Как же я ошибалась...» — прокомментировала женщина, опубликовавшая переписку.

Общество Татарстан
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