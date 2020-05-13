В Татарстане бывшего главу сельского поселения будут судить за махинации с землей

Фото: Максима Платонова

В Татарстане передано в суд уголовное дело в отношении 65-летнего бывшего главы Бурнашевского сельского поселения. Его обвиняют в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, в 2010 году он дал указание сделать ложную выписку из похозяйственной книги о наличии у знакомой ему супружеской пары прав на земельный участок площадью 1,5 тыс. кв. м в селе Татарское Бурнашево. В результате на одного из супругов было зарегистрировано право собственности на участок. Ущерб составил более 255 тыс. рублей.

Свою вину мужчина полностью признал. При этом у него не первое подобное дело: в 2012 и 2018 годах мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления, передает пресс-служба Следственного комитета.

