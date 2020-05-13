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У больных коронавирусом выявили аномальные патологии кишечника

06:42, 13.05.2020
У больных коронавирусом выявили аномальные патологии кишечника
Фото: Реальное время

У многих инфицированных коронавирусом развиваются аномальные патологии кишечника. К таким выводам пришли ученые из США.

Из 414 испытуемых, средний возраст которых составил 57 лет, были выявлены нарушения работы кишечника и новообразования. Чаще всего они фиксировались у людей, лежащих в отделении интенсивной терапии.

Ученые обнаружили, что у больных коронавирусом может развиваться пневматоз — когда газы проникают в стенки кишечника, образуя кисты. Также среди серьезных изменений зафиксирована ишемия кишечника и холестаз, передает Лента.ру.

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