У больных коронавирусом выявили аномальные патологии кишечника

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У многих инфицированных коронавирусом развиваются аномальные патологии кишечника. К таким выводам пришли ученые из США.

Из 414 испытуемых, средний возраст которых составил 57 лет, были выявлены нарушения работы кишечника и новообразования. Чаще всего они фиксировались у людей, лежащих в отделении интенсивной терапии.

Ученые обнаружили, что у больных коронавирусом может развиваться пневматоз — когда газы проникают в стенки кишечника, образуя кисты. Также среди серьезных изменений зафиксирована ишемия кишечника и холестаз, передает Лента.ру.