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Большинство россиян не уйдут летом в отпуск

06:20, 13.05.2020
Большинство россиян не уйдут летом в отпуск
Фото: realnoevremya.ru

Большинство россиян не готово летом уйти в отпуск. Такие данные опубликовал «Прайм» со ссылкой на опрос банка «Открытие».

Согласно исследованию, этим летом в отпуск собираются не более 40% опрошенных. Из них 26% ответили, что возьмут отпуск в любом случае, а 15% — только в случае открытия границ.

Большинство людей не намерено брать отпуск. 30% респондентов ответили, что будут продолжать работать, 13% — не работают, а 7% не смогли определиться с планами на лето.

Из тех, кто все-таки возьмет отпуск, 22% намерены отправиться в путешествие по России. Проведут летний отдых дома 19%, почти столько же на даче — 18%. 14% респондентов надеются отправиться за границу.

Ранее россияне рассказали, чем заменяют путешествия во время самоизоляции.

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