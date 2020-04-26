Россияне рассказали, чем заменяют путешествия во время самоизоляции

73,3% россиян заменяют путешествия во время режима самоизоляции тем, что пересматривают фотографии, видео и другие материалы с прошлых поездок. Об этом говорится в результатах опроса сервиса для путешественников OneTwoTrip, проведенного среди 1,5 тыс. человек.

Также жители России смотрят передачи и документальные фильмы про путешествия (26,7%), а также украшают квартиру предметами интерьера из разных стран и готовят блюда народов мира (15,7%), пишет RT.

Еще 11,5% опрошенных пробовали заменять реальные путешествия виртуальными с помощью онлайн-туров по музеям и «прогулок» с помощью онлайн-карт.

Напомним, 25,9% россиян полагают, что за рубеж можно будет отправиться уже этим летом. Большинство опрошенных россиян (74,1%) считает, что отправятся в отпуск лишь осенью.