Власти Зеленодольского района анонсировали появление тротуара в Васильево

Глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев проверил ход строительства тротуара в поселке Васильево. Он поручил подрядчику отремонтировать автобусную остановку и сделать заезд на одну из прилегающих улиц.

Также глава района настоял на строительстве основания для контейнеров на мусорной площадке.

Работы ведутся на главной магистрали, от автомобильного моста до пересечения центральных улиц, сообщает пресс-служба района.

Строительство тротуара ведется в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения». В 2019 году в рамках этой программы в поселке было проведено уличное освещение.