Как Путин собрался выявить сильнейшую нацию в мире и при чем тут Татарстан

«Россия могла бы возглавить мировое богатырское движение»

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил Министерству спорта РФ поддержать проект по выявлению сильнейшей нации в мире. Соответствующий документ опубликован на днях на сайте Кремля.

«Минспорту России поддержать инициативу, направленную на реализацию проекта по выявлению сильнейшей нации в мире», — прямо говорится в тексте.

Впервые об этом проекте было сказано во время встречи президента РФ с представителями общественности Крыма и Севастополя 18 марта. Тогда местный силач, организатор турниров по силовому экстриму Михаил Палер предложил Путину «создать всемирную богатырскую лигу с центром в Российской Федерации» и предложил взяться за реализацию этого проекта.



«Есть уверенность в том, что Россия могла бы возглавить мировое богатырское движение. У нас есть сильные соперники. Это США, это Великобритания, это Польша, это Скандинавия. Если мы это движение возглавим, к нам в ближайшее время присоединится не менее 20 стран. У нас есть хорошие контакты, хорошая дружба с иностранными атлетами. В принципе, мое предложение очень простое — создать всемирную богатырскую лигу с центром в Российской Федерации», — сказал автор идеи. В ответ Путин обещал помочь ему в развитии этой инициативы через Министерство спорта.

И вот спустя почти два месяца соответствующее поручение было опубликовано на официальном сайте Кремля.

Впервые об этом проекте было сказано во время встречи президента РФ с представителями общественности Крыма и Севастополя 18 марта. Фото kremlin.ru

«Понятия «богатырь», «батыр» у разных народов нашей страны тождественны»

В некоторых СМИ и комментариях в соцсетях это поручение вызвало неожиданный отклик, в том числе негативной направленности: многие усмотрели в проекте шовинистические нотки. Но автор проекта Михаил Паллер уверяет, что движение нужно не для того, чтобы создавать различия между народами, а скорее для объединения под официальной эгидой соревнований по силовым видам спорта.

«Реальное время» связалось с автором проекта Михаилом Паллером, и он в подробностях рассказал о своих планах. В обильную канву своих планов он вплетает и Татарстан. Вот что он нам написал:



«Смысл проекта в том, чтобы объединить под эгидой России богатырское движение мира, которое сейчас никак не связано с Международным олимпийским комитетом (МОК), Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и так далее. Таким образом, мы можем избежать давления со стороны существующих международных спортивных организаций. Это даст нам больше возможностей в дальнейшем. Мы сможем выступать под нашим флагом, проводить мероприятия любого уровня и объединить те дисциплины, которые будут соответствовать нашему менталитету. Понятия «богатырь», «батыр» у разных народов нашей страны тождественны.



Этот проект должен способствовать укреплению межнациональной дружбы. Мы планируем проводить как международные, так и всероссийские первенства, в том числе и между командами национальных субъектов страны. Честные соревнования только укрепляют межнациональные отношения.

В начале сентября нынешнего года в Татарстане планировалось масштабное празднование столетия ТАССР. В программу этого мероприятия был включен международный среди силачей турнир «Сильнейшая нация мира», и ни у кого никаких вопросов не возникло.

Автор проекта Михаил Паллер уверяет, что движение нужно не для того, чтобы создавать различия между народами, а скорее для объединения под официальной эгидой соревнований по силовым видам спорта. Фото vk.com/pallerstrong

В прошлом году подобный фестиваль мы провели в рамках «Евразийских игр» в Севастополе. Несмотря на санкции, в нем участвовали команды России, Китая, Латвии, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана. Россия выиграла с большим отрывом.

На этом я базировал свое обращение к президенту, что у нас есть те, кто готов нас поддержать и в этом движении участвовать. Наши представители уже переговорили с американцами, и сборная США готова к нам приехать. Поэтому у меня есть все основания полагать, что мой проект будет иметь успех.



Я пока не могу сделать никаких выводов. Это был не быстрый путь. Я уже 10 лет занимаюсь организацией турниров среди силачей. Развитие этого движения распланировано на три года вперед до 2023 года. Представив этот проект в марте, я пока только жду ответной реакции. Два месяца назад была встреча с общественностью, а в мае сформулировано вот это поручение. Видимо из-за коронавирусной ситуации произошла такая задержка, спорт полностью попал под удар, это одна из самых наиболее пострадавших отраслей. Поэтому со мной из Минспорта еще никто не связывался».

Место россиян в списке сильных мира сего

«Официальный» вид спорта, в котором определяют главных мировых силачей, — пауэрлифтинг, в котором, в свою очередь, три основных дисциплины — жим лежа, приседание и становая тяга. Во всех трех видах таких соревнований спортсмен должен поднять максимально тяжелый вес.

«Лига богатырей», которую предлагает создать Паллер, подразумевает не совсем пауэрлифтинг — судя по всему, она будет заниматься зрелищными соревнованиями по силовому экстриму. А это самые разнообразные виды деятельности — начиная от подъема бревен и заканчивая подъемом автомобилей. Но основной смысл определения «богатырской силы» все тот же — борьба с максимальным весом. Поэтому, если все будет настолько масштабно, как планирует Паллер, российским батырам и богатырям придется столкнуться с мощной машиной мирового пауэрлифтинга и, что самое прискорбное, — с ее чемпионами.

«Лига богатырей», которую предлагает создать Паллер, подразумевает не совсем пауэрлифтинг — судя по всему, она будет заниматься зрелищными соревнованиями по силовому экстриму. Фото vk.com/pallerstrong

Международная Федерация пауэрлифтинга (IPF) провела первый чемпионат мира в 1973 году. Эта федерация единственная из множества других «профильных организаций» по всему миру входит в Ассоциацию всемирных игр и Генеральную ассамблею международных спортивных федераций. Только в России таких федераций шесть. В разных федерациях царят разные правила, и чемпионы определяются по разным правилам. С этим связано то, что действующих мировых рекордсменов по одним и тем же силовым упражнениям одновременно существуют десятки — по версии разных организаций. Представителей Татарстана среди них нет, представительных россиян в международном пауэрлифтинге сейчас единицы.

Главная из современных российских звезд — Андрей Маланичев, неоднократный мировой и европейский чемпион по версиям пяти федераций (включая IPF). Он был первым спортсменом в мире, кто собрал сумму троеборья 1100 кг в наколенных бинтах без экипировки RAW. Дважды его признавали сильнейшим пауэрлифтером мира, он пять раз побеждал в «Суперкубке Титанов». Но в 2009 году IPF пожизненно дисквалифицировала Маланичева за допинг (как раз на одном из таких суперкубков). Теперь он продолжает брать золотые медали на соревнованиях других федераций, рангом ниже, но карьера его неуклонно близится к завершению — спортсмену уже 43 года.

Пожалуй, других богатырей такой международной квалификации Россия найти не сможет.

Исландия, Америка, Польша как поставщики главных силачей на планете

Есть и более зрелищный международный силовой турнир — «Самый сильный человек планеты». Многие считают его главным мировым состязанием среди силачей. Спортсмены, которые принимают участие в состязаниях, определяются после серии гран-при событий World's Strongest Man Super Series или после серии национальных или международных соревнований.

Здесь соревнуются в зрелищных состязаниях (суть очень близка к тому, что предлагает Паллер). Среди них тяга грузовика, перенос автомобиля, различные упражнения с камнями, перенос холодильника на плечах, нагрузка гигантскими гантелями и тому подобные виды деятельности.

Спортсмены, которые принимают участие в состязаниях, определяются после серии гран-при событий World's Strongest Man Super Series или после серии национальных или международных соревнований. Фото youtube.com

Единственный раз призовое место на этом турнире россиянин занимал в 2010 году — это был знаменитый силач Михаил Кокляев, завоевавший бронзу. Никого другого наша страна противопоставить противникам не может до сих пор. Кто же может приезжать на турниры «Лиги богатырей», если смотреть на таблицы победителей «Самого сильного человека планеты»?

Исландец Хафтор Бьёрнссон — шестикратный призер этого турнира. Это великий силач, который может протащить 650-килограммовое бревно длиной в 10 метров на 5 шагов вперед. 2 мая 2020 Бьёрнссон установил новый мировой рекорд в становой тяге — поднял штангу весом в 501 килограмм. Кстати, именно он исполнил в «Игре престолов» сира Грегора Клигана — рыцаря-гиганта.

Еще один серьезный конкурент нашим богатырям — поляк Матеуш Килишковский, серебряный призер «Самого сильного человека планеты». Он поднимает 150-килограммовую гантель одной рукой, спокойно закидывает на плечо 196-килограммовый камень. В становой тяге результат Килишковского 380 килограммов, а приседает поляк с весом 350 килограммов.

Американский «богатырь» Брайан Шоу, еще один шестикратный призер конкурса, в становой тяге отжимает 420 килограммов.

На фоне этого всего организация «Лиги богатырей» выглядит начинанием, несомненно, похвальным, но малоперспективным с точки зрения российских побед. Можно, конечно, пойти по легкому пути и не звать на турниры прославленных мировых противников, побеждая на местечковом уровне. Но учитывая спортивные амбиции России, уровень соревнований, которые здесь проводятся, это тоже не вариант.

Что получится из начинаний Паллера и какая нация окажется сильнейшей в мире — покажет время.

Зульфат Шафигуллин, Людмила Губаева