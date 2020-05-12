СМИ: в Татарстане подозреваемый в изнасиловании покончил с собой в изоляторе

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В изоляторе временного содержания в Набережных Челнах подозреваемый в деле об изнасиловании свел счеты с жизнью.

По факту случившегося ведется служебная проверка, сообщает Chelny-biz.ru со ссылкой на источники.

Уголовное дело против мужчины было возбуждено в начале мая. По версии следствия, 38-летний мужчина надругался над 55-летней женщиной. Он был заключен под стражу до 5 июня. Из ИВС его должны были этапировать в следственный изолятор.