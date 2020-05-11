Сайт госуслуг начал работать с перебоями из-за возросшей нагрузки после обращения Путина

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Сегодня вечером в работе портала госуслуг могут наблюдаться кратковременные неполадки.

«Возможны кратковременные ограничения с доступом на портал госуслуг в связи с возросшей нагрузкой», — заявили ТАСС в компании «РТ Лабс», которая является оператором сайта.

Стоит отметить, что сбои в работе сервиса начались после того, как президент России Владимир Путин объявил о единовременных выплатах по 10 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет. Подать заявку можно будет с 12 мая дистанционно с помощью портала госуслуг или через отделение Пенсионного фонда.