ТРО ВООПИиК выложило инструкцию, как остановить снос исторического объекта

Фото: ТРО ВООПИиК

ТРО ВООПИиК опубликовало пошаговую инструкцию о том, как остановить снос исторического объекта.

В первую очередь нужно проверить, является ли здание охраняемым объектом. Это можно сделать на сайте Управления архитектуры и градостроительства, в разделе Охрана объектов культурного наследия Казани.

Если объект охраняется и был поврежден, то нужно отправить информацию в Комитет РТ по охране культурного наследия по телефону 8-937-61-50-113.



В случае демонтажа здания нужно попросить разрешительные документы на снос у прораба. Затем позвонить в полицию и написать в ТРО ВООПИиК на электронную почту tat.voopik@gmail.com.

Напомним, на прошедших выходных в Казани на Подлужной попытались снести памятник архитектуры — краснокирпичную усадьбу с флигелями постройки XIX века.