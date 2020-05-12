Три сотрудника фабрики «Акульчев» выздоровели и вернулись на работу

Три сотрудника челнинской фабрики «Акульчев» прошли полный курс лечения от коронавируса и вернулись на работу. Об этом в своем «Инстаграме» сообщил ее владелец Сергей Акульчев.

«Трое! У нас отличные новости — три человека прошли полный курс лечения и вернулись на работу! Ура!!! Самый сложный период у компании позади, набираем обороты, заказов очень много», — написал бизнесмен.

Напомним, в конце апреля Роспотребнадзор заявил об очаге COVID-19 на фабрике «Акульчев». Тогда были выявлены 14 заболевших. Позже на коронавирус были проверены все сотрудники, и тестирование выявило бессимптомных носителей.

На время майских праздников Акульчев отправил персонал фабрики на самоизоляцию.