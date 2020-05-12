Мэр Нижнекамска о тестировании на COVID-19: «В ближайшие дни ждем увеличения положительных результатов»

Обстановка остается стабильно напряженной

С сегодняшнего дня в Нижнекамске, как и по всей республике, начали действовать новые правила режима самоизоляции. Для выхода из дома больше не нужен СМС-пропуск или справка от работодателя. В транспорте и магазинах теперь надо носить не только маски, но и перчатки.

На «деловом понедельнике» Айдар Метшин попросил жителей города соблюдать личные меры профилактики коронавируса. По словам мэра, обстановка остается стабильно напряженной. Так, на 12 мая в Нижнекамске зафиксировано 90 случаев заражения COVID-19.

— Ежедневный прирост заболевших составляет 6%, полностью выздоровели 13 нижнекамцев. К сожалению, на минувшей неделе, 5 мая, у нас был зарегистрирован первый случай смерти пациента от коронавирусной инфекции. Это мужчина 1938 года рождения. 1 мая он был госпитализирован с жалобами на кашель, слабость и повышенную температуру. 4 мая подключен к аппарату ИВЛ, врачи боролись до последнего, но наличие хронических заболеваний и тяжелое течение коронавирусной инфекции привели к смерти, — сказал Айдар Метшин.

Всего с момента развертывания нижнекамского госпиталя в него поступили 93 пациента. Сейчас в нем находятся более 60 человек, пятеро из которых подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Еще 184 жителя города находятся в списке контактных.

— Должен сказать, что в ближайшие дни мы ждем увеличения положительных результатов, поскольку определенное количество потенциально «положительных» нижнекамцев находится на стадии тестового подтверждения. В основном заражение происходит внутри семьи, болезнь у всех протекает по-разному. Есть случаи заражения в Камских Полянах и в поселениях района, — с тревогой констатировал мэр.

Самозанятым вернут 4 млн рублей

В мэрии прокомментировали и меры поддержки экономики, о которых вчера говорил Владимир Путин. В Нижнекамском районе из-за веденных ограничений временно приостановили деятельность 4 тысячи предпринимателей и 2,5 тысячи самозанятых.

— В Центр поддержки предпринимателей поступило более 5 тысяч обращений. Чаще всего люди интересуются отсрочками по налогам, льготными банковскими кредитами, спрашивают, как воспользоваться мерами поддержки, кто может ими воспользоваться. Мы все вопросы обработали, провели встречи в онлайн-режиме. Широкий перечень программ поддержки предлагается 22 отраслям, наиболее пострадавшим от коронавирусной инфекции, — сообщил первый заместитель руководителя ИК НМР по инвестициям, развитию малого и среднего предпринимательства и ТОСЭР Радмир Беляев.

Беляев рассказал, что самозанятым вернут налог на доход, уплаченный в 2019 году. В Нижнекамском районе эта сумма составит 4 млн рублей. МСП спишут налоги и страховые взносы за второй квартал. Реструктуризацию по кредитам в банках получили 67 предпринимателей, еще 44 работодателя оформили кредит под 0% для выдачи заработной платы на общую сумму 20 млн рублей.

Что касается резидентов ТОСЭР, то они работают в прежнем режиме с соблюдением мер профилактики. Более того, до конца года в Нижнекамске откроются восемь новых производств, появится более 2 тысяч рабочих мест, а инвестиции составят 4,2 млрд рублей.



Призывники пройдут двойное тестирование на коронавирус

В завершение «делового понедельника» зашла речь о весенней призывной кампании. Сегодня в Татарстане возобновляют работу призывные комиссии, до этого прошедшие проверку Роспотребнадзора.

Нижнекамский военный комиссариат, по словам Айдара Метшина, обеспечен необходимыми средствами индивидуальной защиты, автобусы для перевозки новобранцев пройдут тщательную санитарную обработку, а на сборном пункте будет развернуто двойное тестирование на коронавирус. По прибытию в воинскую часть призывники отправятся на двухнедельный карантин.

— Наша задача — несмотря на режим самоизоляции, провести призыв, как и все предыдущие годы, на высоком уровне, что мы и будем обеспечивать, — подытожил Метшин.



Сколько нижнекамцев отправятся на службу в армию во время весеннего призыва и когда состоится первая отправка, мэр не сообщил.



Лилия Егорова