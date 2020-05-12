ISU изменил базовую стоимость прыжков в фигурном катании

Международный союз конькобежцев (ISU) внес изменения в базовую стоимость некоторых прыжков в одиночном и парном фигурном катании. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Наиболее ощутимым стало падение стоимости тройного лутца, теперь за его исполнение фигуристы получат лишь 5,3 балла вместо 5,9, как было раньше. Других прыжков в три оборота изменения не коснулись. За чисто исполненный тулуп продолжат ставить 4,2, сальхов — 4,3, риттбергер — 4,9, флип — 5,3, аксель — 8,0.

Больше всего обсуждений вызвало изменение стоимости четверных прыжков. ISU принял решение сравнять их по сложности и теперь четверные риттбергер, флип и лутц будут оцениваться в 11 баллов. Ранее лутц оценивался на 0,5 балла выше, а риттбергер, наоборот, ниже. Стоимость четверных акселя (12,5), сальхова (9,7) и тулупа (9,5) осталась неизменной.

Тренер чемпионки мира Елизаветы Туктамышевой Алексей Мишин поддержал нововведения. По его словам, в современном фигурном катании важно, чтобы все делали четверные прыжки.

Телекомментатор Татьяна Тарасова и тренер Илья Авербух не согласились с ISU. Они считают, что сравнивать лутц, флип и риттбергер по сложности нельзя. При этом Тарасова назвала данные стоимостные изменения «незначительными».