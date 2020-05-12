Twitter будет маркировать сообщения с фейками о коронавирусе

Twitter сообщил, что начнет помечать фейки о коронавирусе как недостоверную или спорную информацию. Об этом говорится на официальном сайте компании.

«Начиная с сегодняшнего дня мы представляем новые отметки и предупреждающие сообщения, которые предоставят дополнительный контекст и информацию по записям, содержащим спорную и недостоверную информацию, связанную с COVID-19», — говорится в сообщении компании.

Сообщения будут маркироваться отметкой, при клике на которую пользователь будет перенаправлен на официальную страницу либо сайт, где содержится достоверная информация. Отметки появятся и на старых сообщениях, передает ТАСС.

