Власти Кукмора намерены ликвидировать все последствия урагана — видео

В Кукморе уже ведутся работы по восстановлению крыш зданий гимназии и бывшего райпо. Завтра планируется начать кровельные работы и на элеваторе, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Владельцы пяти пострадавших автомобилей будут обращаться в ГИБДД, чтобы получить страховку.

Пострадавших от бушующей стихии нет. «Слава богу все живы, здоровы», — говорит глава района Сергей Дмитриев.

Напомним, в субботу, 9 мая, ураган повредил крыши нескольких зданий в Кукморе. Пострадали гимназия №1, торговый комплекс и элеватор.