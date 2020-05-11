Количество зараженных коронавирусом в мире превысило 4 млн человек

За сутки количество выявленных случаев коронавирусной инфекции в мире составило почти 89 тысяч. Общее число заболевших на планете превысило 4 млн человек.

При этом за сутки умерли 4 тысячи пациентов с COVID-19. Всего количество ссмертей приблизилось к 279 тысячам, передает ТАСС.

По состоянию на 11:00 мск 11 мая в мире были зарегистрированы 4 006 257 инфицированных и 278 892 умерших. Число заразившихся увеличилось за сутки на 88 891, а умерших — на 4 531. Больше всего инфицированных и умерших в Европе: 1 731 606 и 156 603 соответственно. За 24 часа число заразившихся возросло на 23 660, а умерших — на 1 051.