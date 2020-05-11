Синоптики Татарстана ждут похолодания в четверг и пятницу

Из-за пришедшего в Татарстан юго-западного циклона в республике наблюдается постепенное снижение температуры. В четверг и пятницу синоптики ждут похолодания до +11°С.

Во вторник, 12 мая, прогнозируются дождь и туман. Днем температура воздуха достигнет 18—23 градусов тепла.

На следующий день ожидается неустойчивая погода. Возможны дожди и грозы. Сила ветра будет достигать 22 м/с. Температура воздуха днем составит от +19°С до +24°С.

В четверг, 14 мая, Татарстан окажется за холодным атмосферным фронтом в тыловой части циклона. В республику начнет поступать воздух северных широт, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ. Ночью вновь возможны дожди и грозы. Сохранится сильный западный ветер до 21 м/с. Температура воздуха не превысит 12—17 градусов тепла.

В пятницу и субботу в Татарстане сохранится холодная погода, местами с небольшим дождем. Днем температура будет колебаться в от +11°С до +16°С.