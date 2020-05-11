Со вторника в Татарстане начнут работать районные и городские суды

Фото: realnoevremya.ru / Ирина Плотникова

С 12 мая районные и городские суды Татарстана возобновят работу. При этом будут соблюдаться все меры безопасности.

Сейчас прорабатывается алгоритм удаленной работы, который позволит участвовать в процессе всем сторонам, передает пресс-служба управления судебного департамента РТ.

Напомним, что завтра в Татарстане снимается ряд ограничений, введенных для борьбы с коронавирусной инфекцией. Так жители республики больше не должны заказывать СМС-пропуска или справки с работы, могут выходить погулять, но обязаны носить маски и перчатки.