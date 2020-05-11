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Путин предложил с 1 июня запустить специальную кредитную программу поддержки занятости

16:38, 11.05.2020

Президент России Владимир Путин предложил с 1 июня запустить специальную кредитную программу поддержки занятости.

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