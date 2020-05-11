Путин попросил пожилых россиян «еще немного потерпеть»
Президент России Владимир Путин обратился к пожилым россиянам и попросил их еще немного потерпеть, так как для них ограничения из-за коронавируса будут продлены после 12 мая.
«Родные мои, понимаю, как вам нелегко постоянно быть дома. Часто в разлуке со своими детьми, внуками. Но сейчас нужно еще потерпеть. Это не пустые слова, это вопрос жизни», — сказал он.
По его словам, режим ограничений сохраняется для них, чтобы оградить от угрозы вируса.
Также президент потребовал от участников совещания уделить особое внимание интернатам и домам престарелых.
«Реальное время» ведет прямую трансляцию обращения.Общество
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