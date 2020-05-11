Аэропорт «Казань» получил премию Skytrax в номинации «Лучший аэропортовый персонал России и СНГ»

Консалтинговая компания Skytrax в седьмой раз вручила Международному аэропорту «Казань» им. Габдуллы Тукая премию. Онлайн-церемония состоялась 11 мая.

Так, аэропорт «Казань» стал лидером в номинации «Лучший аэропортовый персонал России и СНГ» (Best Airport Staff in Russia & CIS), что подтверждается выбором пассажиров и экспертного сообщества.

Как отмечает пресс-служба Минтранса РТ, награда вручается за исключительные достижения в вопросах взаимодействия служб аэропорта с пассажирами и эффективности работы сотрудников, за дружелюбное и внимательное отношение персонала, за применение инновационных технологий при обслуживании пассажиров.