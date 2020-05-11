В Альметьевске скончался директор «Управления капитального строительства» Яков Паймуллин

В Альметьевске накануне на 57 году жизни скоропостижно скончался директор МУП «Управление капитального строительства» Яков Паймуллин. Об этом в своем «Инстаграме» сообщил мэр города Тимур Нагуманов.

По словам Нагуманова, Паймуллин был принципиальным, ответственным и нацеленным на результат человеком. Он выразил соболезнования родным и близким.

При его участии были обустроены родник «Шамсинур», «Литературный дворик», парк в микрорайоне «Яшьлек», сквер по улице Аминова, туристическая рекреационная зона на территории городского озера. Также при Паймуллине был построен спортивный комплекс в Нижней Мактаме и многоквартирные дома по социальной ипотеке.