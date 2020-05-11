Метшин призвал вернуться к вопросу пятидневки после завершения учебного года

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Мэр Казани Ильсур Метшин призвал администрации школ после экзаменов вернуться к вопросу пятидневки. Новый учебный год планируется начать в режиме 5/2.

«Чтобы мы еще раз вернулись к вопросу пятидневки. Это вопрос непосредственно принятия решения каждого директора школы с родительскими комитетами и педсоветами. Но наш стандарт, общий формат мы должны до них донести. Лето, дай бог, пройдет хорошо и быстро, и мы должны быть подготовлены к 1 сентября», — сказал мэр города.



Ранее мэр Казани Ильсур Метшин поручил проработать возможность перехода на пятидневную неделю во всех школах города.

