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В Татарстане через неделю могут открыть частые стоматологии

11:55, 11.05.2020
В Татарстане через неделю могут открыть частые стоматологии
Фото: pxhere.com

Руководитель управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина заявила, что в зависимости от ситуации с коронавирусом будет принят вопрос об открытии частных стоматологий.

По ее словам, это может произойти уже через неделю.

Ранее Правительство России расширило список отраслей экономики, наиболее пострадавших из-за пандемии коронавируса. Согласно постановлению, в список попали кинотеатры и стоматологические клиники.

Общество Татарстан
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