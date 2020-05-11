В Татарстане через неделю могут открыть частые стоматологии
Руководитель управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина заявила, что в зависимости от ситуации с коронавирусом будет принят вопрос об открытии частных стоматологий.
По ее словам, это может произойти уже через неделю.
Ранее Правительство России расширило список отраслей экономики, наиболее пострадавших из-за пандемии коронавируса. Согласно постановлению, в список попали кинотеатры и стоматологические клиники.Общество Татарстан
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