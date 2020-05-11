В Татарстане через неделю могут открыть частые стоматологии

Руководитель управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина заявила, что в зависимости от ситуации с коронавирусом будет принят вопрос об открытии частных стоматологий.

По ее словам, это может произойти уже через неделю.

Ранее Правительство России расширило список отраслей экономики, наиболее пострадавших из-за пандемии коронавируса. Согласно постановлению, в список попали кинотеатры и стоматологические клиники.