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Магазины в Татарстане по-прежнему будут работать только до 22:00

11:11, 11.05.2020
Магазины в Татарстане по-прежнему будут работать только до 22:00
Фото: скриншот

Вице-премьер Татарстан Лейла Фазлеева на брифинге заявила, что магазины в РТ по-прежнему работают только до 22:00, а аптеки и автозаправки могут работать ночью.

По ее словам, кафе и рестораны продолжают работать дистанционно, с доставкой. Аптеки и автозаправки могут работать ночью.

Также не допускается проведение развлекательных, рекламных, образовательных, спортивных и иных мероприятий. Приостановлена деятельность спортцентров, бань, бассейнов, кинотеатров, ночных клубов, развлекательных организаций. Не работают санатории, ТРЦ, розничные рынки, реабилитационные центры.

Общество Татарстан
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