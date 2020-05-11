В Казани идет ремонт магистральной улицы Фрунзе

В Казани ремонтируют магистральную улицу Фрунзе. Протяженность ремонтируемого участка составляет 1,37 км, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.

На проезжей части и съездах общей площадью 23,4 тыс. кв. м будет уложен новый слой асфальта, благоустроены тротуары на площади 2437 кв. м. На всем протяжении ремонтируемого участка будут оборудованы пандусы. Также предусмотрено переустройство ливнеприемных и смотровых колодцев.

Для безопасности движения установят 171 новый дорожный знак и 334 погонных метра перильных ограждений. Обновят две остановки и установят автопавильон.

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Казанской агломерации будут отремонтированы 28 объектов протяженностью 91,7 км, в том числе 10 объектов протяженностью 40,4 км — в Казани и 18 объектов региональной сети протяженностью 51,3 км. Финансирование определено в сумме 2,49 млрд рублей, в том числе 1,49 млрд рублей — средства федерального бюджета. Это обеспечивает достижение 84% нормативного состояния.